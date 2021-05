Scontro tra due paracadutisti: interviene l'elisoccorso

CASALE - Intervento dell'elisoccorso del 118 poco più di un'ora fa, alle 17.30, al campo di volo di Casale Monferrato per soccorrere due paracadutisti che si sono scontrati tra di loro pochi metri prima dell'atterraggio. I due uomini coinvolti, cinquantenni, sono uno in codice rosso e uno in codice giallo. Dall'aeroporto Cappa rassicurano sulle loro condizioni di salute, sono feriti ma non in pericolo di vita: hanno atteso l'arrivo dei soccorsi lucidi, entrambi senza aver perso la sensibilità agli arti inferiori.