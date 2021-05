Outlet, il centro commerciale riapre anche nei weekend

SERRAVALLE SCRIVIA — A partire da sabato 22 maggio anche l’Outlet di Serravalle Scrivia riaprirà le porte ai visitatori anche nei fine settimana, così come previsto dal nuovo decreto legge.

«Non vediamo l’ora di riaccogliere i nostri visitatori anche nei weekend e siamo particolarmente contenti per questa decisione che aspettavamo da tempo – ha confermato Matteo Migani, general manager di Serravalle Designer Outlet – Le nostre aree open air sono l’ideale per una trascorrere una giornata all’insegna dello shopping e all’aria aperta, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza e delle policy stringenti che hanno caratterizzato la nostra attività in tutti questi mesi».

Il centro sarà quindi aperto anche il sabato, la domenica e in tutti i giorni festivi e prefestivi, dalle 10 alle 20, come previsto dalle norme sugli spostamenti. Dal prossimo 1° giugno sarà inoltre possibile consumare cibi e bevande anche all’interno dei ristoranti, anche oltre le 18.00 e fino all’orario di chiusura.

«La particolare conformazione del centro, unitamente a una regia unitaria nella sua gestione, consentono infatti modelli organizzativi particolarmente efficaci e capaci di esercitare un importante controllo all’interno, a partire dal contingentamento degli ingressi, dalla misurazione della temperatura, alla sanificazione frequente delle aree comuni, fino alla diffusione capillare di punti di sanificazione all’interno di tutto il perimetro dell’outlet», spiegano dalla McArthurGlen.