Bertram pronta al bis contro Ravenna

TORTONA – Bertram sull’1-0 nella serie con Ravenna. Serve il raddoppio (domani, ore 20.45) per sfruttare appieno il fattore campo e conquistarsi il match point nella prima gara in trasferta (in programma giovedì). Dopo la faticosa vittoria in gara 1, la squadra di coach Marco Ramondino si ritrova oggi in palestra per un meeting di preparazione alla sfida di domani.

ADEGUAMENTI IN CORSA

Tra le cose positive di gara 1 non solo il punto messo a segno nella serie ma la capacità della squadra di vincere una partita punto a punto, cosa che in stagione è accaduta poche volte. Bene il passo avanti dei giocatori di maggiore classe, come Fabi e Sanders, nel momento top della gara; da migliorare la difesa, limitando i problema falli. Gazzotti deve farsi trovare pronto.

Il tecnico della Bertram racconta così il lavoro di avvicinamento a gara 2. “Non dobbiamo lasciare a loro l’iniziativa di fare adeguamenti e noi stare li a vedere cosa hanno in serbo per noi, ma dovremo lavorare per proporre le soluzioni migliori. In gara 1 non abbiamo avuto un buon contributo da parte di tutti e questo perché non tutti i giocatori erano pronti a combattere. L’impatto non è dei più facili ma dobbiamo sentire l’urgenza da domani per impattare nel modo giusto la serie”.

Ravenna è una squadra che corre molto bene - spiega Agustin Fabi - e vorrà imporre il proprio ritmo. Noi dobbiamo imporre il nostro ritmo e sfruttare la nostra fisicità

Agustin Fabi, top scorer in gara 1 (21 punti con 3 su 3 da tre). “Il loro allenatore farà degli aggiustamenti, come è giusto che sia,ma anche noi li faremo. Ravenna è una squadra piccola che corre molto bene per il campo e vorrà imporre il proprio ritmo. Noi dobbiamo essere pronti a imporre il nostro di ritmo e sfruttare la nostra fisicità”

PRIMO TURNO CON SORPRESA

Pronostici rispettati con una sola sorpresa nella prima giornata del tabellone Argento. Vincono netto Torino con Mantova (79-59) e Verona con Milano (92-63). L’Eurobasket Roma sorprende a domicilio Forlì (81-84) nella sfida che designerà l’avversario di semifinale della vincente tra Tortona e Ravenna. Domani gara 2 con questi orari: Verona-Milano (ore 18), Torino-Mantova (ore 19) e Forlì-Eurobasket (ore 20).

BERTRAM- ORA Sì RAVENNA

Dove: PalaOltrepò, Voghera

Quando: lunedì, ore 20.45

In streaming: in diretta su LNP Pass (CLICCA PER VEDERE)