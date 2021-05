Campagna vaccinale: oggi in Piemonte quasi 30mila somministrazioni

ALESSANDRIA - Consueto resoconto del tardo pomeriggio sui numeri della campagna vaccinale in Piemonte: nella giornata di oggi, martedì 25 maggio, sono quasi 30mila le somministrazioni. E arrivano novità importanti sul fronte delle preadesioni.

Per la precisione sono 29.841 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 14.558 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 5.604 i cinquantenni, 8.187 i sessantenni, 3.745 i settantenni, 2.771 gli estremamente vulnerabili e 739 gli over80. Oltre 2.500 le dosi somministrate dai medici di famiglia. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.336.132 dosi (di cui 807.089 come seconde), corrispondenti al 93,8% di 2.489.360 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è inferiore alla precedente perché comprende anche le nuove 26.500 dosi di Moderna e 20.000 dosi di AstraZeneca consegnate ieri.

VACCINAZIONE RESIDENTI FUORI PIEMONTE SENZA DOMICILIO SANITARIO

Dal 27 maggio sul portale www.ilPiemontevaccina.it potranno richiedere di essere vaccinati sul nostro territorio i residenti fuori regione, senza domicilio sanitario in Piemonte, ma che si trovano qui per ragioni di lavoro, assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga la presenza continuativa nella Regione (come previsto dalla circolare del generale Figliuolo).