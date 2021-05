Un fondo per aiutare i lavoratori Cerutti e Freudenberg

CASALE - Tra Cerutti e Freudenberg sono 'in ballo' rischiando il loro impiego circa 280 lavoratori, altrettante famiglie che vedono aleggiare sul loro futuro nuvole nere di pessimismo.

Per questo e per meglio coordinare i tanti (ma mai abbastanza) sforzi di solidarietà è stato creata una raccolta fondi, si raccolgono donazioni all'iban It 60 q 05034 48220 000000000717 intestato alla parrocchia di San Pietro Apostolo. Causale 'Fondo per il lavoro in Monferrato'.