Alessandria, c'è la Feralpisalò

ALESSANDRIA - Sarà la Feralpisalò l'avversaria dell'Alessandria nei quarti di finale dei playoff. E' il risultato del sorteggio di pochi minuti fa nella sede della Lega Pro. Gli altri abbinamenti sono Renate - Padova, Avellino - SudTirol e Albinoleffe - Catanzaro. Andata il 30 maggio a Salò, ritorno il 2 giugno al Moccagatta con il pubblico.

In caso di passaggio del turno i Grigi affronteranno in semifinale la vincente di Albinoleffe - Catanzaro, con andata fuori e ritorno in casa, il 6 e 9 giugno

In finale, in caso di ulteriore successo, la squadra di Longo disputerà fuori l'andata il 13 e il ritorno in casa il 16.

Nei quarti conterà, in caso di parità essere testa di serie.

Dalle semifinali e finali sempre doppio turno, in caso di parità di punteggio e reti, ci saranno supplementari e rigori

CON IL PUBBLICO DAL 2 GIUGNO

"Playoff molto combattuto, dal 2 giugno si aprirà al pubblico. Anche per la serie C è un inizio di normalità. Avevamo chiesto che fosse possibile già nella gara di andata del 30, ma abbiamo ricevuto risposta negativa proprio pochi minuti fa. Il pubblico è un elemento fondamentale della gioia del calcio". Dunque al 'Moccagatta', per il ritorno, ci saranno fino a mille tifosi.