Cimiteri, approvato un 'project financing' di vent'anni

ALESSANDRIA - Cambia la storia dei cimiteri di Alessandria e sobborghi: l'assessore ai Lavori pubblici, Giovanni Barosini, ha infatti ufficializzato la concessione ventennale, mediante finanza di progetto, del servizio di gestione dei camposanti.

"La loro riqualificazione - spiega - comprensiva degli interventi di ristrutturazione, con ampliamenti/nuove realizzazioni è stata affidata al Raggruppamento temporaneo di imprese, unico partecipante e soggetto già individuato come promotore con la delibera numero 148 del 16/07/2020, costituito da Consorzio Stabile denominato Consorzio Opere di Misericordia con sede legale in Firenze, Gea Società Cooperativa Sociale con sede legale in Cuneo e società Gruppo La Rocca srl con sede legale a Novi Ligure. E' un passo importante, coraggioso e lungimirante, una strategia chiara che auspico porti vantaggi oggettivi alla intera comunità".

Sul punto interviene anche il consigliere comunale del Pd, Giorgio Abonante: "Da due anni chiedo in consiglio comunale come verranno impiegati i dipendenti dei cimiteri che rimangono in carico all'amministrazione. Il risparmio vero si otterrebbe se fossero destinati alle manutenzioni e al decoro della città, occupandosi magari di piccoli lavori su strade, marciapiedi, verde. Peccato non abbia mai ottenuto risposta..."