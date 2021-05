Ritrovato Vittorio Carelli

CASALE MONFERRATO - Vittorio Carelli, volto noto a Casale e fratello di Umberto 'Ubi', è stato ritrovato pochi minuti fa. I suoi amici più stretti avevano infatti lanciato l'appello visto che non avevano più sue notizie da sta mattina alle 9.

Poche ore fa l'allarme: leggi qui

A ritrovarlo è stato ancora una volta Eric Francia, calciatore ex Casale Fbc e molto amico di Ubi e Vittorio, che insieme a Marco Marianini dopo un episodio simile lo aveva avvistato dopo alcuni giorni di ricerche lo scorso agosto. Anche il luogo in cui è stato ritrovato è nella stessa zona, quella del Parco del Po verso il Ronzone: «Era coricato in mezzo all'erba alta, distante pochi metri da dove lo abbiamo trovato la prima volta». Una vicenda che si è conclusa più velocemente rispetto a quella della scorsa estate ma che in comune ha il lieto fine.