Campari, svolta green: stabilimento ecosostenibile grazie al fotovoltaico

NOVI LIGURE — Campari investe nello stabilimento di Novi Ligure, il principale sito produttivo in Italia. Il gruppo – che è tra i leader mondiali in fatto di alcolici – ha infatti deciso di migliorare l’efficienza energetica della fabbrica, mediante l’installazione di pannelli fotovoltaici.

L’impianto, spiega la società in una nota, consentirà di «internalizzare la produzione di energia elettrica rinnovabile e di ridurre le emissioni, in linea con il programma di efficienza energetica e di decarbonizzazione». Secondo Campari, la decisione «conferma il proprio forte impegno per l’utilizzo responsabile delle risorse e la riduzione dell’impatto ambientale delle proprie attività produttive».

Leggi anche Il Crodino conquisterà la città. Dal 2021

Il gruppo ha inoltre diffuso i risultati del primo trimestre 2021: le vendite, pari a 398 milioni di euro, sono in crescita del 12,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, quando ancora il Covid non aveva fatto la propria comparsa. Migliorano in particolare le vendite nell’area delle Americhe (+20 per cento) e negli Stati Uniti (+16,9 per cento). Pesante invece il calo in Italia: rispetto al primo trimestre del 2019, le vendite sono diminuite del 24,9 per cento (sostanzialmente invariato invece il dato rispetto al primo trimestre del 2020).