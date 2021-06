Luigi Longo ricordato a Fubine

FUBINE - Dopo 41 anni, il monumento che Fubine ha dedicato a Luigi Longo, storico dirigente nazionale del Pci, è stato spostato. Ora è in piazza Matteotti, accanto a quello di Aldo Porro, partigiano ucciso in paese. Stamani, in occasione della Festa della Repubblica, il sindaco Lino Pettazzi (parlamentare della Lega) ha presieduto la cerimonia di inaugurazione, alla presenza, tra gli altri, di Denise Varrone, presidente dell'Anpi locale, e Margherita Bassini della Fondazione Luigi Longo.

Longo, nato a Fubine nel 1900 e morto a Roma nel 1980 (è sepolto al Verano) è stato uno degli esponenti di spicco della sinistra. Partigiano (nome di battaglia Gallo), è stato eletto in parlamento per otto legislature e ha guidato il Pci sia da segretario che da presidente del partito.