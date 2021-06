Scontro frontale sul cavalcavia dell’A21

ASTUTI - ORE 16.38 - Si è rivelato fortunatamente meno grave di quello che è sembrato ai soccorritori in un primo momento, l'incidente avvenuto all'ora di pranzo ad Astuti.

L'automobilista della Fiat Seicento, un ragazzo di 21 anni, residente ad Alessandria, è stato trasportato all'ospedale con l'elisoccorso. I medici del Santo Antonio e Biagio non hanno fortunatamente riscontrato lesioni serie. Ferite non gravi anche per un uomo e una donna tedeschi, in vacanza nella nostra zona, che viaggiavano sull'altra vettura.

ORE 13.30 - Gravissimo incidente stradale poco fa ad Astuti, lungo la strada provinciale 50, sul cavalcavia dell’autostrada A21.

Lo scontro è avvenuto tra una Seat condotta da un automobilista tedesco e una Fiat Seicento.

Sul posto stanno intervenendo i Carabinieri di Solero, diretti da Marco Angelini. La dinamica è ancora in corso d’accertamento.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Alessandria dai medici del 118. Uno degli automobilisti è in gravi condizioni, per lui è intervenuto l’elisoccorso.

Seguono aggiornamenti.