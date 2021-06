Bertram riabbraccia il suo pubblico

TORTONA - "Sono stati mesi lunghissimi, difficili, in cui il sostegno dei nostri tifosi non è mai mancato alla squadra. Era un supporto che in ogni modo filtrava, arrivava, si faceva sentire. Anche se quelle tribune deserte davano un senso di profonda incompiutezza. Nonostante questo il vostro calore e l’affetto ci hanno dato la forza per ottenere grandi traguardi, come la semifinale contro l’Eurobasket Roma, la prima storica per il nostro club".

Si apre con queste parole il comunicato stampa con cui il Derthona Basket, in seguito alle disposizioni contenute nel DL aprile per quanto riguarda le zone gialle e nel rispetto dei protocolli LNP, annuncia che per le gare di semifinale in programma sabato 5 giugno e lunedì 7 giugno alle ore 20.45 il PalaOltrepò riapre ai propri tifosi, seppure con un numero limitato di posti.

La società inoltre, considerata la particolarità della situazione, ha deciso di dare ai propri sostenitori l’opportunità di assistere in maniera totalmente gratuita alle gare. Ci si potrà prenotare per un massimo di due 'biglietti' a testa fino a esaurimento dei posti disponibili tramite e-mail all’indirizzo segreteria@derthonabasket.it a partire dalle 9.30 di oggi, giovedì 3 giugno. Si ricorda che l’accesso sarà consentito, in ogni caso, alle persone che potranno dimostrare di avere i requisiti richiesti dai protocolli sanitari: essendo il numero sotto i cinquecento spettatori, basteranno l'autocertificazione e il rilevamento della temperatura corporea oltre ovviamente al rispetto del distanziamento e alla mascherina per tutta la durata dell'evento.