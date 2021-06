Cessione Cedacri, sindacati preoccupati

ALESSANDRIA - I sindacati unitari del credito Fabi, Fisac Cgil, Uilca Uil e Unisin chiedono risposte urgenti alla “nuova proprietà” di Cedacri e dicono «basta alle incertezze, servono garanzie».

Nonostante i numerosi e formali solleciti delle scorse settimane, infatti, le organizzazioni sindacali (in raccordo tra tutte le sedi distribuite sul territorio italiano, una delle quali a Castellazzo Bormida) non sono riuscite ad avere risposte dai vertici del

gruppo né dalla “proprietà uscente” circa le sorti dei lavoratori a seguito della cessione di Cedacri al Gruppo Ion di Pignataro.

Le rappresentanze dei lavoratori hanno dovuto attendere l'ufficializzazione della chiusura dell'operazione per avere un interlocutore: ora esigono "di ricevere tutte le informazioni e garanzie necessarie, a partire dall'esistenza di un piano industriale con prospettive produttive, per fugare ogni possibile timore relativamente ad eventuali tattiche di speculazione finanziaria".

I sindacati stessi ricordano che "su testate nazionali il 10 maggio scorso si è letto che la gestione Pignataro conta di realizzare subito con Cedacri 19 milioni di sinergie sui costi e altri 29 milioni di risparmi a tendere e che sarebbero in molti a ritenere inoltre che insieme Cerved e Cedacri potrebbero creare importanti sinergie sui ricavi e sui costi, a iniziare da quello del personale".

Giovedì 10 giugno è previsto un incontro illustrativo dell’operazione "in cui i lavoratori del gruppo - concludono i rappresentanti - si aspettano giungano i doverosi chiarimenti: se non arrivassero, le reazioni non si faranno aspettare".