Volontari all'opera per ripulire il Po a Valmacca: l'appuntamento è per domattina

VALMACCA - Domani, sabato, è in programma a Valmacca una nuova edizione di River Clean Up, il raid di volontari che si impegnano a pulire dai rifiuti le aree fluviali. L'evento nasce dalla collaborazione tra Salviamo il Nostro Verde (Valenza) e Clean Coast South e River Trash (Lodi).

In località Torre d'Isola a Valmacca, a metà strada tra Valenza e Casale Monferrato, ci si concentrerà sul Po. «Su segnalazione delle guardie ecologiche volontarie della Provincia di Alessandria, abbiamo effettuato un sopralluogo su una vasta area boschiva dove le piene del fiume negli anni hanno depositato una quantità enorme di rifiuti di ogni genere e dimensione, dalle bottiglie di plastica alle pericolosissime bombole del gas» spiegano gli organizzatori invitando chiunque abbia a cuore l'ambiente a partecipare.

«Avremo bisogno di tutte le braccia possibili per portare a compimento questo lavoro: sarà anche l'occasione per ritrovarci dopo tanto tempo, stringere nuove amicizie e ammirare la bellezza del Grande Fiume, che come un'arteria vitale innerva di acqua e vita uno dei territori più antropizzati d'Europa. Sarà cura degli organizzatori fornire ai partecipanti guanti, sacchi e ogni informazione necessaria per la buona riuscita dell'intervento: noi consigliamo di indossare pantaloni lunghi, scarponcini da trekking e una pastiglia di antistaminico per gli allergici! Non mancheranno acqua e cibo, ma consigliamo comunque di portarsi un panino da casa per sicurezza. Abbiamo già ricevuto il nullaosta per l'iniziativa dal Comune di Valmacca, il quale fornirà un mezzo comunale per il trasporto al centro di raccolta dei rifiuti».Di seguito alcune informazioni logistiche per l'evento in programma il 5 giugno in località Torre d'Isola, a Valmacca.

Il ritrovo è fissato per le 9 in piazza Marchesa Tarsilla di Bisio, di fronte al Municipio.

Per maggiori informazioni: 3391872616 o salviamoilnostroverde@gmail.com.