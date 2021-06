Pensionati e studenti raccontano i mesi della pandemia

ALESSANDRIA - Lunedì 7 giugno, alle 10:30, due diverse generazioni di cittadini si incontreranno in videoconferenza per confrontare le rispettive "memorie del Covid".

È lo sviluppo e un primo esito della lettera aperta pubblicata nel dicembre dello scorso anno dal gruppo di lavoro “Dialogo tra generazioni,” attivo da anni presso la Lega dei pensionati Spi-Cgil di Alessandria Centro, guidata da Michele Cartolano, in cui si proponeva agli studenti delle scuole superiori di raccogliere le loro esperienze vissute tra casa e scuola nei lunghi mesi delle restrizioni al movimento per confrontarle con quelle degli anziani confinati in casa tra la paura di contrarre la malattia e l’attesa del vaccino.

Questo primo confronto si svolgerà il 7 giugno tra i pensionati dello Spi e studenti del Roero Saluzzo che hanno accolto l’invito, coordinati dalla docente Patrizia Farello.

«Parteciperà a questo incontro – sottolinea Claudia Grosso, coordinatrice del gruppo di lavoro – la scrittrice Chiara Pasetti, che ha ideato e realizzato con il regista Mario Molinari il video antologico “Visioni dal lockdown”, a cui hanno partecipato molti studenti di scuola media, superiore e università, e la cui colonna sonora è costituita da diverse canzoni di Achille Lauro».