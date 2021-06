Vicolo dell'Erba: sangue sul muro e a terra, le indagini

ALESSANDRIA - Cos'è successo in vicolo dell'Erba la scorsa notte?

Toccherà alla Polizia Municipale scoprirlo. Gli agenti sono intervenuti questa mattina, avvertiti dalla titolare della farmacia Rizzotti, perché contro il muro e a terra c'erano copiose tracce di sangue. L'ingresso principale della farmacia è in via Vochieri, il retro dà sul vicolo.

"Ci siamo accorti che sul muro e a terra c'erano copiose gocce di sangue - racconta la titolare - così abbiamo chiamato la Municipale. Una segnalazione fatta non per un eventuale risarcimento nel caso in cui si scopra cos'è accaduto, ma solo per senso civico".

I vetri della piccola finestra del portone della farmacia erano a terra, dentro al negozio, dove però nessuno è entrato. L'ipotesi più accreditata è che in quel tratto di strada ci sia stata una rissa, o qualcuno potrebbe aver aggredito l'avversario che andando a sbattere contro il piccolo vetro retinato l'ha rotto. Il ferito ha perso parecchio sangue.

Gli abitanti della zona, intanto, si lamentano e chiedono più controlli mirati perché di sera e di notte quell'angolo della città diventa terra di frontiera. Ragazzi che urlano, devastano gli arredi urbani e, evidentemente, si pestano.

Le indagini sono in corso per capire cos'è accaduto.