L'Alessandria è in finale. Con il Padova

ALESSANDRIA - L'Alessandria è in finale. Soffrendo, rimontando due gol, giocando meno bene rispetto a gara1, ma con la voglia di andarsi a prendere la sfida per la B con il Padova. La vittoria dei Grigi e della loro gente. La vittoria del cuore, dell'orgoglio: in C è sempre battaglia, l'Alessandria l'ha combattuta per allungare il sogno.



GUARDA QUA LA FOTOGALLERY DEI GRIGI, IN CAMPO E SUGLI SPALTI

LEGGI QUI I VOTI DELL'ALESSANDRIA



LEGGI QUI L'ANALISI DI LONGO

ALESSANDRIA - ALBINOLEFFE 2-2

Marcatori: pt 28' Gabbianelli; st 8' Arrighini, 25' Gelli; sts 5' Stanco



PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

I 90 minuti che contano di più per l'Alessandria. Longo cambia la difesa, riproponendo Prestia a destra, con Macchioni a sinistra.

In attacco Corazza preferito dall'inizio ad Eusepi, con Di Quinzio, che parte titolare, ma Chiarello è pronto per un cambio in corsa. Albinoleffe con i due rientri, Borghini largo a destra e Manconi in attacco. Come sempre in trasferta Zaffaroni tiene Tomaselli in panchina e si affida a Gusu. Genevier è il play, due mezzali veloci, Gabbianelli e Gelli. L'altra finalista è il Padova, che ha vinto ad Avellino con una rete di Della Latta al 28' del primo tempo.

Secondo tempo supplementare

16' L'Alessandria è in finale

15' Un minuto di recupero

8' Zaffaroni butta ancora un attaccante, Maritato, per un centrocampista, Genevier

5'GOOOOL pareggia l'Alessandria: cross di Frediani da destra, testa di Stanco, che salta sopra tutti e colpisce Savini. E manda i Grigi in paradiso.

3' Occasione per l'Alessandria, entra in area Casarini, può calciare, ma si scontra con Stanco

Primo tempo supplementare

16' Occasione Grigi: Di Quinzio per Eusepi sul secondo palo, di un nulla sulla traversa

15' Palla d'oro di Bruccini per Eusepi in area, ma non controlla

8' Tocca a Stanco, perché Arrighini non ce la fa più

1' Non si marca più e Manconi se ne va al limite, conclusione un metro sul fondo.

Secondo tempo

48' Supplementari

47' Arrighini alto

45' Tre minuti di recupero

40' L'Alessandria è in difficoltà, prova a forzare con due angoli, ma senza riuscire

33' Ammonito Mustacchio, diffidato

30' Dentro Frediani per Macchioni. L'Alessandria passa a quattro in difesa

25' Albinoleffe di nuovo in vantaggio: Tomaselli si beve Macchioni a destra, in mezzo per il tocco di Gelli

24' E' il momento di Eusepi per Corazza

20' Brivido sulla conclusione di Gelli, toccata in angolo. L'Alessandria si è abbassato troppo e sale il pressing dell'Albinoleffe, Tre angoli in fila

17' Doppio cambio nell'Albinoleffe: Petrungaro e Nichetti per Gabbianelli e Riva

12' Zaffaroni si gioca la carta Tomaselli

8' GOOOOOL Pareggia l'Alessandria: punizione di Di Quinzio dalla trequarti sinistra, respinta, raccoglie Arrighini, finta e poi infila Savini

1' Si attacca sotto la Nord. E l'Albinoleffe difende a cinque. Si deve saltare l'uomo

Primo tempo

Un primo tempo sotto ritmo per l'Alessandria, che va sotto con un eurogol di Gabbianelli, forse un po' troppo libero di calciare, ma con una conclusione bella e ad effetto. Due salvataggi di Savini, su Di Gennaro e Mustacchio, ma i Grigi devono alzare il ritmo e il livello della prestazione.

45' Doppio fischio: neppure un secondo di recupero

40' Mustacchio per Celia, entra in area, ma calcia alto, invece di appoggiare a Corazza sottoporta

35' Occasione per il pareggio: dalla bandierina di destra Casarini, di testa Di Gennaro, Savini si salva di piede

32' Savini allunga in angolo (il primo), il tiro cross di Mustacchio da destra

29' Il colpo di testa di Arrighini è alta. L'Alessandria deve alzare il tono del gioco

28' Albinoleffe in vantaggio: Gelli si accentra e scarica a destra per Gabbianelli, palla nel sette. Adesso la situazione è di nuovo in equilibrio

24' Punizione per l'Albinoleffe dalla trequarti destra, esce Pisseri su Cori, che commette anche fallo sul portiere

12' Casarini aggiusta la mira sul taglio di Arrighini da destra, la palla passa un metro sopra l'incrocio

10' Casarini sparacchia male alto dai 30 metri una palla da gestire meglio

6' Di Gennaro lancia Arrighini, Canestrelli lo anticipa con un passaggio all'indietro e Savini spazza via con un po' di affanno

4' Gelli mette una bella palla in area, Prestia anticipa Cori

1' Nel primo tempo l'Alessandria attacca sotto la sud. L'Albinoleffe con i colori giallorossi, come il Catanzaro

Le formazioni

ALESSANDRIA (3-4-1-2): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Macchioni (30'st Frediani); Mustacchio, Casarini, Bruccini, Celia; Di Quinzio; Corazza (24'st Eusepi), Arrighini (8'pts Stanco). A disp.: Crisanto, Chiarello, Cosenza Podda, Gazzi, Crosta, Mora, Poppa, Rubin All.: Longo

ALBINOLEFFE (3-5-2): Savini; Mondonico, Canestrelli, Riva (17'st Nichetti); Borghini, Gabbianelli (17'st Petrungaro), Genevier (8'sts Maritato), Gelli, Gusu (12'st Tomaselli); Cori (48'st Galeandro), Manconi. A disp.: Paganessi, Cerini, Trovato, Piccoli, Ravasio, Miculi, Caruso.All.: Zaffaroni

ARBITRO: Miele di Nola

ASSISTENTI: Caso di Nocera Inferiore e Miniutti di Maniago, quarto ufficiale Feliciani di Teramo

NOTE: Serata calda, terreno in discrete condizioni. Spettatori: 1000 circa. Ammoniti: Mustacchio per gioco falloso, Petrungaro, Borghini, Stanco per comportamento non regolamentare. Angoli: 9-8 per l'Alessandria Recupero:pt 0', st 3', pts 1', sts 1'