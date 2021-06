Non doveva essere in Italia: denunciato 23enne marocchino

ALESSANDRIA - Ad Alessandria gli agenti della Polfer hanno denunciato un ventitreenne marocchino per inottemperanza all’ordine del Questore di Milano di abbandonare il territorio nazionale. L’intervento ha avuto luogo in seguito alla segnalazione di cittadini riguardo la presenza di alcuni ragazzi che giocavano a ridosso dei binari con un cane di grossa taglia, i poliziotti, dopo il controllo in banca dati, hanno riscontrato a carico del giovane marocchino, un ordine del Questore di Milano emesso nel mese di ottobre 2019. Il ragazzo è stato pertanto denunciato.