Cerutti: arrivano gli agognati due mesi di cassa Covid

CASALE - Sarà un bel fine settimana per i lavoratori della Cerutti. Dopo settimane di incertezza è arrivata la notizia dell'agognata concessione dei due mesi di cassa Covid per maggio e giugno, che si attendevano dall'indomani del deposito delle manifestazione d'interesse.

La conferma è arrivata alle parti sociali direttamente dal tribunale che ha autorizzato i curatori a sobbarcarsi il costo dei ratei del tfr per i 180 lavoratori rimasti implicati nel fallimento.

Decisiva è stata la proposta vincolante di Bobst, che ha garantito al fallimento una somma di incasso certa. L'offerta di Rinascita invece, spiegano i curatori, non è ancora considerata tale. A fine mese, in ogni caso, le nebbie si dovranno diradare per forza.

Il presidio continua e i timori rimangono, ma intanto decine di famiglie avranno di che 'respirare' ancora un po'.