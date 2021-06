Grigi, la prima finale

PADOVA - Primo atto della doppia finale. Delle 28 squadre che il 9 maggio hanno iniziato i playoff sono rimaste solo Alessandria e Padova.

All'Euganeo l'andata, al Moccagatta, giovedì, il ritorno. Torna titolare Chiarello, al posto di Di Quinzio, e Giorno sostituisce Casarini, che però è in panchina. In attacco la coppia Corazza - Arrighini. Nel Padova Biasci e Paponi dall'inizio al posto di Nicastro e Fulco, Mandolini cambia modulo.

PADOVA - ALESSANDRIA 0-0

Marcatori:

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo

16' Doppio cambio nei Grigi: dentro Eusepi e Casarini, fuori Corazza e Bruccini



14' Traversa Padova, con Della Latta

13' A terra Parodi, si rialza

10' Primo cambio nel Padova: dentro Bifulco, fuori Paponi

8' Ammonito Giorno

1' Nessun cambio nelle due formazioni

Primo tempo

47' Finisce qui, 0-0, due occasioni per i Grigi, con Corazza e Chiarello, una grande parata di Pisseri su Biasci

46' Ancora Grigi pericolosi: sponda di Corazza per Chiarello, libero, conclusione sull'esterno della rete

45' Due minuti di recupero

44' Ci prova Arrighini dal limite, mezzo pallonetto alto

30' Monumentale Pisseri si oppone a Biasci lanciato a rete

25' Perde palla Giorno, che l'aveva appena conquistata, riparte il Padova, scarico su Hallfredsson, missile che Pisseri allunga in angolo

24' Cooling break

22' Ammonito Bruccini

18' Doppia occasione per i Grigi: sul taglio di Parodi da destra, Dini non esce bene, palla a Bruccini che è troppo largo, tocca a Chiarello cross per Corazza, colpo di testa, che Pelagatti salva sulla linea.

14' Tre angoli in pochi minuti per il Padova

12' Di gennaro salva su Paoponi in area. Sugli sviluppi dell'angolo Halfredsson gira alto

11' Conclusione di Corazza dal limite, blocca Dini

7' Ammonito Della Latta, che salterà il ritotno

5' In mischia lqa conclusione di Curcio dentro l'area, un metro sulla traversa

1' Calcio d'inizio Alessandria

PADOVA (3-5-2): Dini; Pelagatti, Rossettini, Kresic; Germano, Hallfredsson, Della Latta, Jelenic, Curcio;Paponi, Biasci. A disp.: Vannucchi, Merelli, Mandorlini, Biancon, Firenze, Andelkovic, Nicastro, Bifulco, Cissé Ejesi. All.: A. Mandorlini

ALESSANDRIA (3-4-1-2): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Prestia; Mora, Giorno, Bruccini, Celia; Chiarello; Corazza, Arrighini. A disp.: Crisanto, Cosenza, Eusepi, Di Quinzio, Gazzi, Frediani, Casarini, Crosta, Macchioni, Rubin, Stanco. All: Longo

ARBITRO: Zufferli di Udine

ASSISTENTI: Di Giacinto di Teramo e Fontemurato di Roma2, quarto ufficiale Rutella di Enna

NOTE: Giornata molto calda, terreno in buone condizioni. Spettatori: 1000. Ammoniti: Della Latta, Bruccini per gioco falloso. Angoli: 7-4 per il Padova Recupero: pt 2', st In tribuna il presidente di Lega Pro Ghirelli e il segretario Paolucci.