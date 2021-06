Ai rigori decide Rubin: l'Alessandria è in serie B!

ALESSANDRIA - Dopo 46 anni, l'Alessandria è in serie B. La squadra di Moreno Longo supera il Padova ai rigori (5-4) al termine di una finale che è una vera e propria battaglia calcistica e festeggia un traguardo che a un certo punto della stagione sembrava impensabile. Non sono bastati 120 minuti per sbloccare il risultato: il Padova crea le due migliori occasioni, ma i Grigi combattono, resistono, sfiorano a loro volta il gol. Caldo e tensione non danno tregua, portando le squadre a giocarsi il proprio destino ai rigori: i primi 8 tiri vanno tutti a segno, poi Gasbarro calcia fuori e Rubin (entrato al minuto 119 proprio per prresentarsi dal dischetto) trasforma il sogno in realtà. Un sogno atteso da 46 anni.

ALESSANDRIA - PADOVA 0-0 (5-4)



Marcatori

PLAY-BY-PLAY - TEMPO REALE

Calci di rigore

Alessandria, Rubin gol (5-4)

Padova, Gasbarro fuori (4-4)

Alessandria, Giorno gol (4-4)

Padova, Rossettini gol (3-4)

Alessandria, Eusepi gol (3-3)

Padova, Curcio gol (2-3)

Alessandria, Stanco gol (2-2)



Padova, Paponi gol (1-2)



Alessandria, Bruccini gol (1-1)



Padova, Ronaldo gol (0-1)

Secondo tempo supplementare

17' Fine secondo tempo supplementare. La serie B si decide ai calci di rigore

15' Ancora un minuto di recupero. Esce Parodi entra Rubin

9' Cambio nell'Alessandria: esce Corazza, entra Stanco

4' Cambio nel Padova: Vasic subentra ad Halfredsson

1' Ammonito anche Matteo Mandorlini, per un brutto intervento su Giorno

Primo tempo supplementare

15' Termina il primo tempo supplementare

8' Punizione di Ronaldo dalla distanza, Pisseri alza in corner

6' Ammonito per proteste il tecnico del Padova, Andrea Mandorlini

3' Due sostituzioni nel Padova: Matteo Mandorlini rileva Saber, mentre Gasbarro prende il posto di Chiricò

1' Primo pallone toccato dall'Alessandria. Non ci sono ulteriori cambi per il momento

Secondo tempo

50' Terminano i tempi regolamentari: 0-0, si va ai supplementari

45' Segnalati cinque minuti di recupero

43' cambio nel Padova: esce Biasci, entra Paponi

37' Pisseri si salva in angolo su conclusione velenosa, da posizione defilata, di Saber

35' Crampi per Arrighini, entra Eusepi

33' Ammonito Saber, per fallo su Parodi: la panchina dell'Alessandria chiede un provvedimento più severo

30' Grande occasione per l'Alessandria: giocata importante di Arrighini sulla sinistra, cross alla ricerca del palo opposto, Mustacchio schiaccia di testa ma Dini si salva in extremis

27' Kresic stende Celia ai trenta metri: ammonito il difensore del Padova

23' Doppio cambio nell'Alessandria: dentro Giorno per Casarini e Di Quinzio per Chiarello. Nel Padova entra Bifulco al posto di Jelenic

22' Cooling break

20' Ammonito Casarini

18' Miracolo di Pisseri: percussione di Ronaldo, che parte in contropiede, arriva al limite e libera Biasci all'interno dell'area di rigore: conclusione a colpo sicuro, l'estremo difensore dell'Alessandria salva lo 0-0

10' grande chiusura di Prestia, che salva su Jelenic all'ingresso in area

5' Arrighini di testa, debole e troppo centrale

3' bello spunto di Mustacchio, che da destra si accentra e cerca una soluzione a metà tra il tiro e il cross, ma Corazza non riesce a intervenire

1' Si ricomincia, senza cambi nè da una parte nè dall'altra

Primo tempo

46' Termina il primo tempo, sul parziale di 0-0

45' Un minuto di recupero

44' Padova in avanti: da Germano a Chiricò, che si libera a calcia dal limite di sinistro. Palla fuori di poco, dopo una deviazione

34' Cartellino giallo anche ad Hallfredsson: punizione per l'Alessandria, da buona posizione. Bruccini aggira la barriera, ma trova solo l'esterno della rete

32' Ammonito Bruccini, reo di avere fermato una ripartenza avversaria

31' Si procede a fasi alterne, entrambe le formazioni ci provano, ma nessuna riesce a prendere il sopravvento sull'altra. Grande equilibrio in campo

23' Cooling break

20' Immediata replica dei Grigi: Arrighini calcia dal limite, a giro, Dini in corner

19' Occasione Padova: Jelenic scappa a sinistra, percorre quasi 30 metri, entra in area e una volta solo davanti al portiere conclude di destro sul primo palo. Pisseri salva

11' Altra fiammata dell'Alessandria: Mustacchio guadagna il fondo e mette in mezzo, forte e teso, ma Dini anticipa tutti e allontana

8' Prima chance per i Grigi: Corazza calcia dal limite, para Dini. Prosege l'azione e si rende pericoloso anche Parodi con un tiro-cross, l'estremo avversario mette in corner

3' Mischia in area dell'Alessandria, Biasci e Jelenic cercano la conclusione, la difesa salva in angolo. Sul corner seguente, stacca Kresic, palla fuori di poco. Grande occasione per il Padova

1' Si parte: è il Padova a battere il calcio di inizio

Le formazioni

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri, Parodi (15' sts Rubin), Di Gennaro, Prestia; Mustacchio, Casarini (23' st Giorno), Bruccini, Celia; Chiarello (23' st Di Quinzio), Corazza (9' sts Stanco), Arrighini (35' st Eusepi). A disp.: Crisanto, Corazza, Eusepi, Di Quinzio, Gazzi, Frediani, Crosta, Macchioni, Mora, Giorno, Rubin, Stanco. All.: M. Longo

PADOVA (4-3-2-1): Dini; Germano Rossettini, Kresic, Curcio; Saber (3' pts M. Mandorlini), Hallfredsson (4' sts Vasic), Jelenic (23' st Bifulco); Chiricò (3' pts Gasbarro), Ronaldo; Biasci (43' st Paponi). A disp.: Vannucchi. Gasbarro, M. Mandorlini, Vasic, Firenze, Andelkovic, Nicastro, Merelli, Paponi, Pelagatti, Bifulco, Cissé. All.: A. Mandorlini

ARBITRO: Marcenaro di Genova

ASSISTENTI: Laudato di Taranto e Ceccon di Lovere, quarto ufficiale Bitonti di Bologna

NOTE: Giornata caldissima, terreno in buone condizioni. Spettatori: 1000. Ammoniti: Bruccini, Halfredsson, Casarini e Kresic Angoli: 7-7. Recupero: 1' pt più 5' st, 1' pts +2' sts