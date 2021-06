Pullman scoperto, dal Moccagatta nel cuore della città

ALESSANDRIA - La festa inizierà dove tutto si è compiuto, dove l'Alessandria ha riconquistato la serie B, dopo 46 anni. Squadra, staff e dirigenza saliranno sul pullman scoperto che partirà dal Moccagatta tra le 18.15 e le 18.30. Un viaggio nella passione e nel tifo, con questo percorso: largo Catania, Lungotanaro, Ponte Meier, via Giordano Bruno, Ponte Tiziano, via Tiziano, corso Crimea, piazza Garibaldi, corso Cento Cannoni, corso Lamarmora, via Dante, piazza della Libertà, via Mazzini e ancora al Mocca.

Non sono previste soste, ma il pullman procederà a bassa velocità, "per permetterealla città di applaudire la squadra senza assembramenti e senza carovane".

Intanto in sede è già clima serie B, con una delegazione, dalla seconda lega nazionale, impegnata nei primi incontri con la dirigenza.

E, all'ingresso della città, sui display, il Comune annuncia a tutti che l'Alessandria, e Alessandria, sono in B. "Forza Grigi in serie B".

Da Orshop sono già in vendita le magliette del Bear Day, quelle indossate ieri sera dai protagonisti. Perché il 17 giugno 2021 sarà, per sempre, il 'Giorno dell'Orso'