L'ansia, la gioia, la notte di festa: i Grigi sono in serie B

ALESSANDRIA - E' stata una lunga notte, quella dei tifosi dell'Alessandria: l'attesa per la partita, l'ansia per i rigori, la gioia incontenibile sull'ultimo penalty di Rubin. E poi tutti in giro per la città, con ritrovo tra piazza Marconi e piazza Garibaldi insieme al presidente Di Masi e ai giocatori. Il sogno si è avverato: i Grigi sono in serie B!