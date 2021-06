Gravissimo in corso Marx: ipotesi investimento

ALESSANDRIA - Intervento dei sanitari del 118 pochi minuti fa ad Alessandria, in corso Carlo Marx all'angolo con via Bonardi. Un uomo, di età non ancora nota, è stato trasportato in Pronto soccorso in condizioni molto serie (codice rosso) per effetto di traumi multipli. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro ma pare che l'uomo sia stato investito.

Seguono aggiornamenti.