Hsl conferma Zichella

TORTONA - Hsl Derthona e Giovanni Zichella continuano insieme la strada in serie D. La società tortonese, che ha chiuso la stagione del ritorno in D con 47 punti, salvezza al sicuro da più di un mese in un campionato a singhiozzo e interminabile, ha confermato il tecnico che era subentrato a Luca Pellegrini il 2 marzo: accordo per un anno, con opzione per la stagione 2022 - 2023.

Una scelta che conferma l'apprezzamento per il lavoro svolto da Zichella. Dal club i ringraziamenti a tutti gli artefici del risultato di questa annata: già nei prossimi giorni si inizierà a lavorare alla costruzione della squadra.