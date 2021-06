Buon compleanno Proloco! E ad agosto torna anche la festa

POZZOLO FORMIGARO — Anche la pro loco di Pozzolo Formigaro, come le altre associazioni della zona del novese, si sta preparando per organizzare per i prossimi mesi qualche manifestazione, come avveniva negli anni passati. L’ingresso in zona bianca della regione Piemonte, infatti, consente, da decreto, di poter ritornare ad una certa normalità anche se permangono alcune direttive come l’uso della mascherina, il distanziamento e il lavaggio frequente delle mani.

«Abbiamo iniziato a lavorare - dice Giancarlo Goggi - ma anche se siamo entrati in zona bianca i vincoli per contrastare il Covid ci sono ancora e quindi non è facile conciliare la voglia di fare con la gestione delle persone che si recano agli eventi». Sicuramente il 10 luglio prossimo la pro loco festeggerà i suoi 50 anni di vita. «La festa avremmo dovuto farla l’anno passato - continua Goggi - ma, come è noto, non è stato possibile a causa della pandemia. La festa si terrà nel cortile interno del castello e saremo tutti seduti, come da disposizioni anticovid».

Si sta poi studiando la logistica per la Fiera d’agosto, uno degli appuntamenti tradizionali dell’estate pozzolese, dal 6 all’8 agosto. «Non è facile – sottolinea Goggi - trovare la soluzione per la fiera affinché non si creino assembramenti e tutto si svolga al meglio».