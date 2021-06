Scontro auto-moto, centauro gravissimo

LITTA PARODI - ORE 20 - Gli agenti della Polizia Municipale stanno svolgendo accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto a Litta Parodi lungo la 35 Bis dei Giovi, la strada che porta a Novi Ligure.

Il ferito era alla guida di una Vespa, ha 60 anni e abita a Litta Parodi: ora è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. I medici del 118 lo hanno stabilizzato sul posto, lo hanno poi intubato e trasportato all’ospedale.

La donna, che era alla guida di una Panda, ha 54 anni e abita a Novi, i soccorritori l’hanno trasportata all’ospedale in codice verde.

ORE 16.50 - Grave incidente stradale poco fa. Un motociclista è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale dopo lo scontro con un’auto.

I medici hanno soccorso il ferito, lo hanno stabilizzato ed è scattata la corsa in ospedale.

la donna alla guida di una vettura ha riportato solo lievi lesioni.

Al momento non si conoscono altri particolari.

Seguono aggiornamenti.