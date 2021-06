Cosenza vuole vivere la B, Bruccini ha richieste

ALESSANDRIA - Francesco Cosenza è determinato a vivere la B che ha contribuito a conquistare. Il centrale ha richieste dalla C, anche vicino a casa (Virtus Francavilla), "tanta attenzione nei miei confronti mi lusinga", ma gli piacerebbe onorare l'anno di contratto aggiunto a inizio febbraio, quando ha firmato con la società grigia il prolungamento, e continuare a lavorare con Moreno Longo, l'allenatore che ha cambiato le sorti di una stagione che sembrava non dovesse avere l'epilogo sognato. Non ne fa questione di minutaggio, Ciccio: il suo contributo nel gruppo è stato fondamentale, per come ha caricato i compagni anche nelle sfide che ha vissuto in panchina, bersaglio anche degli insulti (quelli sì, sentiti da tutti) dei tifosi del Padova.

Anche Giuseppe Prestia, che è legato all'Alessandria fino al 2023, ha voglia di essere protagonista anche in quella serie cadetta "inseguita da 4 anni, a volte sfiorata. Adesso, finalmente, nostra, dei Grigi".

La promozione alza le quotazioni di mercato di tutti. Il Sudtirol ha messo gli occhi su Mirko Bruccini, arrivato in grigio a gennaio, che ha un contratto, anche lui, fino al 2023, mentre su Corazza altri club di vertice della C (oltre ad Avellino, Pescara) tentano l'assalto, per le sue qualità e perché è considerato un 'portafortuna'.

La società non deve trattenere né Casarini, né Mustacchio, semplicemente perché entrambi sono legati ancora, rispettivamente, per una e per due stagioni al club del presidente Di Masi. Quasi fatto l'accordo con il Sassuolo per avere ancora Celia.

Dal 1° luglio inizia ufficialmente il mercato e si possono depositare i trasferimenti. Per il ritiro a Cantalupa le date quasi certe sono dal 18 luglio al 1° agosto, ma giocatori e staff arriveranno almeno un paio di giorni prima in città, per le viste mediche e i primi test.