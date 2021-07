Outlet, tutto pronto per i saldi che segnano il ritorno alla normalità

SERRAVALLE SCRIVIA — Dal prossimo 3 luglio in quasi tutte le regioni d’Italia iniziano i tanto attesi saldi estivi 2021 e l’Outlet di Serravalle si prepara a ricevere i visitatori alla ricerca dell’affare imperdibile prima delle vacanze estive.

«Non vediamo l’ora di riaccogliere i nostri visitatori per questi saldi che simboleggiano un po’ per tutti un ritorno alla normalità – dice il general manager Matteo Migani – Le nostre aree sono l’ideale per trascorrere una giornata all’insegna dello shopping e all’aria aperta, sempre nel rispetto delle stringenti misure di sicurezza che hanno caratterizzato la nostra attività in tutti questi mesi».

La particolare conformazione dell’Outlet consente infatti «modelli organizzativi particolarmente efficaci e capaci di esercitare un importante controllo all’interno, a partire dal contingentamento degli ingressi, dalla sanificazione frequente delle aree comuni, fino alla diffusione capillare di punti di sanificazione all’interno di tutto il perimetro del centro commerciale», dicono dalla direzione.

Dal 5 luglio al 27 agosto l’Outlet sarà aperto dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 21. Per i primi due weekend di saldi – 3, 4, 10 e11 luglio – l’orario sarà invece dalle 9 alle 21.