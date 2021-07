Venerdì al Mocca per la nuova maglia e la squadra

ALESSANDRIA - Qualcuno sarebbe stato disposto anche ad accamparsi, con sacco a pelo, nel luogo della presentazione della nuova maglia. La maglia della serie B. Solo tre giorni di attesa e si alzerà il sipario anche su questo elemento che connota una stagione speciale. Sempre con Adidas, che è fornitore tecnico dell'Alessandria: venerdì, alle 21, al Moccagatta, lo scenario perfetto per svelare come vestiranno i Grigi nell'anno del ritorno in cadetteria.

Ci sarà anche la squadra, già al lavoro in città, prima della partenza per Cantalupa, domenica 18. Venerdì sera giro d'onore sul campo, quando sarà trascorso un mese dalla notte della promozione. Oltre ai 28 convocati anche possibili nuovi acquisti, su tutti Russo e Kolaj, portiere e atttaccante, in prestito dal Sassuolo.

Ingresso libero, ma rispettando i numeri del protocollo, che prevede ancora mille persone negli impianti aperti. E, quindi,ci saranno biglietti (gratuiti) da ritirare per avere accesso all'impianto

Per tutti i tifosi anche un dono speciale: la possibilità di alzare il trofeo della B e farsi immortalare in una foto: dalle 10.30 alle 18. 20., sempre allo stadio.