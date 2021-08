Benedetti, anche per lui biennale

ALESSANDRIA - Per i Benedetti vestire la maglia grigia è questione di famiglia: dopo papà Silvano tocca a Simone, solido difensore destro, che fa la stessa strada di Marconi (LEGGI QUI), da Pisa ad Alessandria.

Acquisto a titolo definitivo e contratto biennale, fino al 30 giugno 2023, per il giocatore cresciuto nei vivai di Torino e Inter, che ha quasi sempre giocato in B e ha vinto un campionato con il Cagliari dai cadetti alla A. Poi le stagioni nella seconda serie nazionale all'Entella, ben quattro, e insieme all'attaccante appena ritornato è stato protagonista della promozione del Pisa dalla C alla B e indossando la maglia dei toscani per altre due annate consecutive.

Ora la nuova avventura al Moccagatta, dopo 240 gare soprattutto in B (anche a Gubbio, Spezia, Padova e Bari) con qualche apparizione in A.