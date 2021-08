Chievo bocciato, la squadra numero 20 è il Cosenza

ALESSANDRIA - Adesso la serie B è completa. la squadra numero 20 è il Cosenza e la Calabria sarà ben rappresentata nella seconda lega nazionale, con tre formazioni (anche Reggina e Crotone).

Dopo i tre no della giustizia sportiva, per il Chievo è arrivata anche la bocciatura del Tar del Lazio per il ricorso presentato dalla società di Campedelli. "Non è giusto pagare così caro per poche banalità" aveva detto il direttore generale, Giorgio De Giorgis. Evidentemente i giudici amministrativi non hanno considerato tale la rateizzazione di alcuni debiti con il fisco. I veneti ripartiranno dai dilettanti.

Il Cosenza ora torna nella seconda serie, persa con il quartultimo posto nell'ultimo campionato. E sul mercato è caccia ai giocatori del Chievo, tutti svincolati e alcuni già accasati. C'è, però, una azione della Reggiana, che chiede di accertare eventuali irregolarità nei documenti contabili dei calabresi, rivendicando il diritto alla riammissione

Il Cosenza arriverà al Moccagatta il 2 ottobre, alla settima giornata di andata.