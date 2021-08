Don Bosco, per i 70 anni l'accordo con la Juventus

ALESSANDRIA - L'accordo con la Juventus come regalo per il 70° anniversario: la Don Bosco Alessandria, al via in Terza Categoria ma con grandi progetti, firma un contratto triennale (2021 - 24) di affiliazione alla società bianconera e sarà parte della 'Juventus Academy". "Ci siamo fatti un dono speciale e lo abbiamo fatto ai nostri atleti - sottolinea il vicepresidente Giusepe Paolucci - e a tutti i componenti degli staff".

Così la Don Bosco porta la nostra città nel numero ristretto, in Italia, di 'Scuole calcio' della Juve, considerate eccellenze e selezionate sulla base di parametri rigorosi sportivi e valoriali.

Cosa accede nelle Academy? Condivisione di metodi,formazione dei tecnici e visite, periodiche, effettuate dallo staff Juventus nel corso della stagione sportiva. L'obiettivo è portare la professionalità della metodologia e della programmazione bianconera nei club sul territorio nazionale.