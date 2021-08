Mensa scolastica, iscrizioni da lunedì 30 agosto

ALESSANDRIA - L’Ufficio Refezione Scolastica del Comune informa che, a partire da lunedì 30 agosto, sarà possibile effettuare le iscrizioni al servizio mensa per l’anno scolastico 2021/2022. Gli interessati dovranno concordare con l’Ufficio Refezione un appuntamento scrivendo preventivamente all’indirizzo refezione.scolastica@comune.alessandria.it.

Gli sportelli di via San Giovanni Bosco 55 saranno aperti lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.

Palazzo Rosso invita gli interessati a scaricare il modulo da questa pagina e a compilarlo con l’esatta indicazione della classe, della sezione e della scuola del bimbo ed eventuale copia della dichiarazione Isee in corso di validità, qualora sia richiesta l’agevolazione tariffaria per Reddito Isee. La nuova iscrizione prevede l’essere in regola con i pagamenti dell’anno scolastico pregresso.

Per quanto concerne i pagamenti (rette annuali e buoni pasto), possono essere eseguiti sia con il servizio di PagoPa sia con il servizio Pos, aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13 e martedì e giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16.