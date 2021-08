Troppi problemi, niente birra

VALENZA - Gli amanti della birra dovranno aspettare. O, almeno, rivolgersi altrove. E' stata infatti rinviata la festa, dedicata alla celebre bevanda, prevista dal 19 al 22 agosto in viale Oliva, a Valenza. "Per problemi tecnici e logistici siamo purtroppo costretti a rinviare la manifestazione", dicono i promotori della Festa bavarese, ringraziando il sindaco Maurizio Oddone e l'assessore Alessia Zaio per la disponibilità.

E proprio la Zaio spiega che il posticipo è dovuto alla necessità di controllare i Green Pass e di limitare le presenze, in spazi contingentati. "Cercheremo di recuperare a settembre" chiosa l'assessore, sperando naturalmente che il Covid dia tregua.