Prorogata la chiusura dei centri di raccolta differenziata

ALESSANDRIA - Amag Ambiente comunica che, per ragioni non dipendenti dalla società, viene prorogata la chiusura di tutti i centri di raccolta differenziata (viale Michel 44 - Alessandria; via IV Martiri 133 - direzione Casalbagliano; Felizzano - Strada comunale dei Boschi; Frugarolo - via Casal Cermelli; Sezzadio - Strada comunale via della Piana) e la sospensione del servizio di raccolta gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti.