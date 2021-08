Tris di Corazza, vince il Benevento. Ma i Grigi sono vivi

BENEVENTO - Vince il Benevento. Ma l'Alessandria è viva. A parte i dieci minuti iniziali della ripresa, come era già accaduto a Genova, in cui l'accelerazione della 'strega', e un po' troppa leggerezza dietro, mettono la gara nelle mani dei padroni di casa, beneficiati da una decisione del Var sul rigore, ripetuto, in maniera discutibile. (Rigore, però, evitabile).

La sfortuna sul 2-2, maglie troppo larghe e un calo di tensione all'inizio della seocnda frazione. ma anche la voglia di andare a prendere il risultato. Corazza mattatore (legittimando la conferma), mentre Eusepi è ai saluti. C'è da lavorare dietro, soprattutto, e Marconi deve trovare la migliore condizione.

BENEVENTO - ALESSANDRIA 4-3

Marcatori: pt 7' Corazza, 23' Insigne rig, 40' Corazza, 45' autogol Parodi; st 3' Foulon, 9' Improta, 37' Corazza rig



E' la sera della 'prima' per l'Alessandria. Al 'Vigorito' l'atmosfera di un debutto, i cori dei tifosi che sono arrivati con pulmini e macchine, all'ingresso delle squadre i fischi del pubblico beneventano.

Longo non si fida della tenuta di Marconi dall'inizio e si affida allo stesso attacco schierato in Coppa contro la Sampdoria, con Corazza al centro. Non c'è Eusepi, neppure convocato, segnale di una partenza imminente (verso Messina, che lo sta tentando con un biennale). Al centro della difesa torna, invece, Di Gennaro, centrocampo annunciato.

Caserta opta per il 4-3 2-1, Sau terminale offensivo, con Improta e Insigne alle spalle. I tre di centrocampo, Elia, Calò e Ionita. La linea arretrata ha Letizia e Foulon esterni, Glik (recuperato) e Pastina.

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo

47' Controlla bene Parodi, cerca il sette, palla un metro sull'incrocio

45' Sei minuti di recupero

43' Missile di Acampora, di poco sulla traversa

39' E' il momento di Marconi (per Chiarello). Longo scgelie le tre punto

37' GOOOL dell'Alessandria. Batte Corazza e si porta a casa il pallone, terzo centro e Alessandria di nuovo in partita

36' Il var richiama l'arbitro per un intervento da rigore di Paleari su Palombi

34' La conclusione di Casarini dal limite è sul fondo

28' Paleari in tutto sulla conclusione di Pierozzi

23' Corazza sfiora la terza rete: cross di Beghetto da sinistra, l'attaccante colpisce di testa di poco sul fondo

16' Tre cambi per l'Alessandria: dentro Mora, Palombi e Pierozzi, fuori Benedetti, Arrighini e Mustacchio

13' Ma l'Alessandria è viva, Ba ruba palla a Calò sulla trequarti, tocca a Chiarello e Paleari vola e fa il miracolo allungando in angolo

9' Quarta rete dei padroni di casa: micidiale uno - due, su una apertura di Letizia, che pesca Improta, la difesa di accentra troppo e per il'motorino' c'è tutto lo spazio per scaricare la sua conclusione potente. La partenza accelerata del Benevento ha stordito i Grigi

3' Benevento in vantaggio: l'azione è di Sau, con tocco a Foulon che sale a sinistra, troppo libero, e incrocia alle spalle di Pisseri. Che si arrabbia per il troppo spazio concesso all'esterno delle 'streghe'

1' Primo cambio per il Benevento: fuori Pastina, acciaccato nel finale, dentro Federico Barba

Primo tempo

48' Finisce un primo tempo in cui l'Alessandria ha retto l'intensità, ha accelarato, ha concessp i due gol, un rigore evitabile e uno sfortunato autogol. Due volte avanti, gli uomini di Longo devono imparare a gestire meglio i palloni recuperati e a sfruttare le ripartenze. Si sale di più a destra, un po' meno a sinistra

45' Tre minuti di recupero

45' Pareggia di nuovo il Benevento: ripartenza di Improta, che mette palla in area e Parodi, per anticipare Sau, tocca in tuffo alle spalle di Pisseri

40' GOOOl Alessandria di nuovo in vantaggio, con Corazza: sugli sviluppi dell'angolo, cross di Chiarello, testa di Arrighini e sul secondo palo il tocco vincente ancora del Joker

39' Ripartenza ancora di Corazza, che conquista il primo angolo per i Grigi

36' L'Alessandria non riesce a spazzare via la palla dall'area, raccoglie Ionita ai 20 metri, missile sulla traversa

32' Giallo anche per Ba

29' Buon pallone di Mustacchio in area, Arrighini colpisce di testa, ma sul fondo

27' Calò spintona via Ba a centrocampo: tutto regolare. Ma la pressione del Benvento adesso si è alzata. Soprattutto sulla fascia di sinistra, dove le accelerazioni di Improta sono già costate un giallo ai Grigi

23' Insigne pareggia dal dischetto

20' Rigore per il Benevento (intervento di Beghetto su Letizia) Insignee sul palo. ma dopo due minuti l'arbitro fa ripetere (Pisseri si sarebbe mosso prima: segnalazione Var)

18' Gioco fermo per un brutto intervento su Beghetto, non sanzionato. Longo ne approfitta per dare indicazioni a Chiarelo

14' Ammonito Benedetti per gioco falloso su Improta

13' Molto attento Pisseri sulla palla che Insigne ruba a Parodi

10' Grande parata di Pisseri sul tocco sottoporta di Sau

7' GOOOL dell'Alessandria: Mustacchio prende il tempo a Foulon e mette in area, Corazza anticipa Pastina e con un pallonetto scavalca Paleari. Joker firma la prima storica rete dei Grigi in B



1' Il calcio d'inizio è dell'Alessandria. Pisseri sotto lo spicchio dei tifosi grigi

Le formazioni

Benevento (4-3-2-1): Paleari; Letizia, Glik, Pastina (1'st Barba), Foulon; Elia (29'st Acampora), Calò, Ionita (42'st Vokic); Insigne (42'st Masciangelo), Improta; Sau (20'st Moncini). A disp.: Manfredini, Basit, Kragl, Vogliacco, Di Serio, Talia, Sanogo. All.: Caserta.

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Benedetti (16'st Mora), Di Gennaro, Parodi; Mustacchio (16'st Pierozzi), Casarini, Ba (42'st Giorno), Beghetto; Chiarello, Corazza, Arrighini (16'st Palombi). A disp.: Crisanto, Russo, Marconi, Orlando, Speranza, ,Ghiozzi, Kolaj, Celesia.

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Assistenti: Scatragli di Arezzo e Garzelli di Livorno, quarto ufficiale Carella di Bari; Var Dionisi di L'Aquila, assistente Var Bottegoni di Terni

Note: Serata calda, terreno in buone condizioni. Spettatori: Ammoniti: Benedetti, Ba, Improta, Elia, Acampora, Pierozzi, Parodi per gioco falloso Angoli: 7-5 per l'Alessandria. Recupero: pt 3', st 6'