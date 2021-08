Alessandria, il giorno più atteso

BENEVENTO - Il BDay è arrivato. 'B' come Benevento, perché è contro la squadra appena scesa dallaA che inizia il campionato più atteso. 'B' perché è il giorno di una categoria attesa, voluta, alcune volte sfiorata e poi sfuggita e, ora, finalmente realtà: se il 17 giugno 2021 è stato il giorno della conquista, oggi, 22 agosto, è quella della realtà.

Moreno Longo vuole "una squadra affamata", e la fame, questa volta deve essere ancora più grande, perché prima serviva per trasformare il sogno in realtà, adesso è fondamentale per tenersi stretta la seconda lettera dell'alfabeto calcistico, che si vedrà in mezzo mondo.

Non sarà ancora l'Alessandria definitiva, perché il mercato cambierà ancora parte della fisionomia, non solo fra i titolari. Però chi questa sera indosserà la maglia (che sarà bianca) saprà di avere un privilegio, riportare una società storica al suo posto, e i privilegi vanno sfruttati bene.

"Difficoltà, ma anche possibilità di fare punti ovunque" Marconi e Di Genanro recuperati, Celesia e Palombi convocati. "Si alza il livello psicologico, tecnico e fisico"

Marconi e Di Gennaro sono recuperati e convocati e si candidano al posto da titolare. Palombi, l'ultimo arrivato, può debuttare, fra i disponibili c'è anche Celesia. Otto assenti, Bruccini per squalifica, e Cosenza, Prestia, Sini, Bellodi, Mantovani, Frediani, Lunetta infortunati, ma qualcuno ha le valigie pronte (anche fra chi sarebbe convocabile, come Eusepi). Sarà 4-3-3, con pochi ballottaggi aperti. Può toccare a Parodi il controllo del mobilissimo Improta, in mezzo Ba favorito su Giorno per fare coppia con Casarini.

Benevento senza Lapadula, con Barba in dubbio

Fabio Caserta, che non ha mai giocato contro Longo, ha convocato 24 giocatori. Non c'è Lapadula, ancora infortunato e, forse, partente. Acampora non ha ancora i 90 minuti, per ammissione dell'allenatore, e quindi il ritorno al 4-3-3 è rimandato. Anche Moncini, l'attaccante decisivo per il rigore trasformato in Coppa con la Spal per il passaggio del turno (dopo aver causato l'autorete dell'1-1) sarà utilizzato durante il match, ma non dall'inizo. In difesa recuperato Glik, che era stato in dubbio a metà settimana, mentre Federico Barba si accomoderà in panchina perché può partire, destinazione Brescia.

Tutti gli uomini (e i numeri) delle 20 squadre al via Alessandria in viaggio dopo la rifinitura. Oggi due partite. Geri De Rosa telecronista di Benevento - Alessandria

In 3000 al 'Vigorito'

Sarebbero oltre 8mila i posti disponibili, ma si arriverà a 3mila al 'Ciro Vigorito', con una settantina di tifosi grigi, nel settore ospiti, ma anche in tribuna, per vivere di persona la partita che è già nella storia. Molti i circoli in cui si potrà seguire la prima dell'Alessandria in B, dalla Soms del Cristo al Circolo Saves, da Ortincontra al Villaforte Tennis a San Salvatore.

Dirigerà un arbitro internazionale, Marco Di Bello di Brindisi, che aveva 'fischiato' anche l'ultima in A del Benevento. In serie Bkt sarà l'esordio del Var in tutte le partite (nell'ultima stagione utilizzato solo nei playoff) e della goal line technology.

Le probabili formazioni

Così in campo questa sera alle 20.30 (diretta Skysport canale 253, streaming Dazn e Helbiz)

BENEVENTO (4-2-3-1): Paleari; Letizia, Glik, Vogliacco, Masciangelo; Ionita, Calò; Improta, Sau, Elia; Di Serio. All.: Fabio Caserta.

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Benedetti, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Ba, Beghetto; Arrighini, Marconi, Arrighini. All.: Longo