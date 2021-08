Destinazione Pisa: biglietti e pullman

ALESSANDRIA - I viaggi degli oltre 50 a Benevento domenica appartengono già alla storia dell'Alessandria e della prima volta in B dopo 46 anni. Ora la seconda tappa, Pisa, venerdì 27 agosto, alle 18, partita che inaugura il secondo turno prima della sosta del 4 e 5 settembre.

La prevendita è aperta da mercoledì scorso, 18 agosto, e c'è chi ha provveduto subito. L'acquisto si effettua online sul circuito Ticketone. Nel settore ospiti il costo è 14 euro (e 1 di diritto prevendita), ma non sono previste riduzioni. Negli altri settori Gradinata 22 euro (16 i ridotti e 2 di prevendita), tribuna inferiore 32 euro (ridotti 26, e 3 euro di prevendita), tribuna superiore 45 euro (ridotti 38 e 5 di prevendita. Insieme al tagliando stampato, gli spettatori devono mostrare il green pass all'ingresso. Nella prima gara della stagione i paganti per Pisa - Spal erano stati 2933 (quasi 100 in più rispetto a Benevento - Alessandria).

Pullman, ancora prenotazioni

Ancora prenotazioni aperte (e posti disponibili) sul pullman organizzato da alcuni club, che confluiranno nel Coordinamento (previsto dai regolamenti). Ritrovo alle 12.30 e partenza alle 13 da piazza Perosi. Il costo è 30 euro (solo 5 per gli Under 12). Il mezzo sarà occupato all'80 per cento e sarà misurata la temperatura al momento della partenza. Le iscrizioni si ricevono entro questa sera, telefonando al 3389065045 o contattando i referenti dei club Materia Grigia, Amici dei Grigi e Grigi Club 'Gino Armano' Oviglio.