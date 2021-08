Alessandria - Pisa, micidiale uno - due. Secondo ko

PISA -L'Alessandria dura solo un tempo, in cui merita ampiamente il risultato. Nella ripresa i cambi di D'Angelo trasformano il Pisa e i Grigi commettono errori difensivi che la B non tollera. Lucca è un talento, che vale tutto quanto ha investito la società toscana (che proprio ieri ha ricapitalizzato con altri 5 milioni di euro). L'Alessandria dietro è assolutamente vulnerabile, l'attaccante si è infilato comodamente In questo momento è il reparto arretrato quello che fa più fatica, soprattutto quando gli avversari cambiano migliorano, l'Alessandria fa un passo indietro. Anche rispetto alla gara di Benevento, in cui si era lottato fino alla fine. Questa volta no.

PISA - ALESSANDRIA 2-0



Marcatori: st 34' e 39' Lucca



Molte sorprese nella formazione dell'Alessandria: Di Gennaro non è neppure in panchina, forse per un problema fisico, ma lo spiegherà Longo a fine gara. Non c'è neppure Giorno, che è in partenza verso Bari. Palombi gioca dall'inizio, Arrighini in panca: anche questo può essere un segnale di mercato. Il Pisa, di fatto, fa un 4-3-1-2 con Marsura e Sibilli e, alle spalle delle due punte. Le altre tre, Lucca, Cohen e Masucci, sono fra le riserve

"Alessandria, arriveranno giocatori importanti" Longo: "A Pisa per 80 minuti dentro la gara. I due gol di Lucca l'hanno spaccata. Marconi? Lontano dalla condizione"

Secondo tempo

48' E'finita: secondo ko esterno

45' Tre minuiti di recupero

42' Ultimi due cambi: dentro Lunetta e Bruccini, fuori Beghetto e Ba

39' Micidiale uno - due del Pisa: sforbiciata di Masucci che aziona ancora Lucca, e il numero 9 infila ancora Pisseri

34' Pisa in vantaggio: Marsura in area per Lucca, che sembre in fuorigioco, ma è in posizione regolare e infila Pisseri

29' E' il momento di Marconi (al posto di Corazza) e lo stadio di Pisa lo applaude. Dentro anche Orlando, per Chiarello

27' Cambi esauriti dal Pisa: in campo anche Masucci, tutti gli attaccanti, e De Vitis

22' D'Angelo mette forze fresche: Beruatto e Cohen, per Birindelli e Sibilli

21' Non è impeccabile l'uscita di Pisseri, ma è solo angolo

17' E' il momento di Arrighini, per Palombi

15' Pisseri dice no a Lucca

13' Primo giallo: per Mantovani, per un intervento su Marsura

8' Primo cambio per il Pisa: dentro Lucca per Mastinu. Il classe 2000 va a far coppia con Marsura, con Sibilli alle spalle

5' Anche Alessandria in avanti, taglio di Beghetto sul secondo palo, dove Mustacchio calcio al volo, ma alto

3' Ripartenza Pisa,Marsura incrocia male sul fondo

2' Grigi pericolosi: Beghetto raccoglie il lancio di Casarini, cross sul secondo palo, Nicolas nion è impeccabile. sponda di testa di Chiarello, ma Corazza non ci arriva per la deviazione

Alessandria, Mustacchio e Beghetto spenti Gli esterni faticano. Pisseri, migliore in campo, è decisivo già bel primo tempo

Primo tempo

Più Alessandria nella prima mezzora, il Pisa subisce gli inserimenti centrali e anche le accelerazioni sulle fasce, da gestire meglio. Nell'ultimo quarto d'ora, però, è il Pisa a sfruttare alcune ripartenze e Pisseri fa due volte la parata importante, su Marsura e su Touré

45' Un minuto di recupero

43' Ancora una grande parata di Pisseri sulla conclusione di Touré dal limite, allungata in angolo

36' Super Pisseri suklla conclusione a botta sicura di Marsura, servito da Gucher

32' Risponde il Pisa, con una ripartenza, Marsura incrocia, palla vicina al sette, ma alcuni metri sul fondo

31' Occasione gol per l'Alessandria: Corazza sale a destra, pallone in area per la sponda di Chiarello, destro secco, blocca Nicolas

30' Primo angolo per il Pisa, ma non sfruttato

21'Sibilli pescato bene in area, ma la sua deviazione è fuori bersaglio

17' A terra Parodi toccato duro da Gucher. L'arbitro lo aiutaa rialzarsi

12' Il colpo di testa di Touré, sul secondo palo, è abbondantemente sul fondo

8' Missile di Casarini, Nicolas blocca sicuro. Attimo di panico perché il centrocampista resta a terra, ma si rialza quasi subito

7' Primo angolo per i Grigi

1' Calcio d'inizio dell'Alessandria

PISA (4-3-1-2) Nicolas: Hermannssson, Leverbe, Caracciolo, Birindelli (22'st Beruatto); Marin, Gucher (26'st Masucci), Touré (26'st De Vitis; Mastinu (8'st Lucca); Sibilli (22'st Cohen), Marsura. A disp.: Livieri, Dekic, Seck, Quaini, Masucci, Di Quinzio, Cisco, De Vitis, Piccinini. All.: D'Angelo

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Mantovani, Benedetti, Parodi; Mustacchio, Casarini, Ba (42' Bruccini), Beghetto (42'st Lunetta; Chiarello (29'st Orlando), Corazza (29'st Marconi), Palombi (17'st Arrighini). A disp.: Crisanto Russo Pierozzi, Milanese, Kolaj, Celesia. All.: Longo

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria

ASSISTENTI: Sechi di Cagliari e Laudato di Taranto; quarto ufficiale Tremolada di Monza. Var Marini di Roma1 e Lo Cicero di Monza.

NOTE: Giornata molto calda, terreno in buone condizioni. Spettatori: Ammoniti: Mantovani, Benedetti, Marin, De Vitis n per gioco falloso. Angoli: 3-1 per il Pisa. Recupero: pt 1', st 3'