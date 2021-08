Alessandria, il mediano è Palazzi. Giorno a Trieste

ALESSANDRIA - In mediana arriva Andrea Palazzi. Non Mirko Gori, che nelle ultime ore ha fortemente voluto restare a Frosinone, società da cui non si è mai mosso, pur sapendo, con gli ultimi innesti, di avere più possibilità di andare in panchina spesso anziché essere titolare. Con i Grigi sarebbe stato diverso: Longo non ha mai promesso la maglia da titolare a nessuno, va conquistata, ma per le esigenze del centrocampo, palesate nelle prime due gare, per Gori era pressoché garantita.

Così la società ha virato con decisione su Andrea Palazzi, classe 1996, che il Monza aveva acquistato nel mercato di gennaio 2019 e che ora ha ceduto a titolo definitivo ai Grigi. L'unica stagione 'piena' in B il centrocampista l'ha giocata proprio con Longo in panchina, alla Pro Vercelli, salvezza raggiunta, nel 2016 - 17. Allora il prodotto del vivaio dell'Inter era considerato una promessa, ma a Pescara, sempre tra i cadetti, ha collezionato solo una quindicina di presenze. Di più a Monza in C il primo anno, 14 con 3 gol da gennaio a maggio. L'anno dopo solo 5, e 1 gol, poi ceduto in prestito al Palermo, in C, 24 gare disputate, nell'ultimo campionato, comunque lontano dalla seconda serie nazionale da due anni e mezzo.

Di Masi: "Si chiude con cinque o sei operazioni" Gori ha deciso di restare a Frosinone. Ora l'obiettivo è Plazzi. In uscita Eusepi e Frediani

Sui social molti saluti e ringraziamenti a Umberto Eusepi, che va a provare un'altra scalata alla B con la Juve Stabia. "Alessandria saluta il suo 're' ", il messagio di alcuni tifosi: l'attaccante è sempre stato un trascinatore e c'è anche la sua firma su uno dei cinque rigori nella magica notte del 17 giugno 2021.

Per Francesco Giorno quasi fatta alla Triestina in prestito

Per Cosenza da Taranto trapela un sostanziale accordo tra i pugliesi e il difensore,. che deve però definire la sua uscita dai Grigi.