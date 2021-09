Gelindo diventa internazionale: il cast e le prove

In anteprima

ALESSANDRIA - Si è svolta mercoledì 1° settembre alla scuola Morando di via Benedetto Croce ad Alessandria la presentazione dei protagonisti dell’opera “Gelindo/Jelin”. Nell’auditorium della scuola si stanno svolgendo dal 24 agosto, grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale e dell’istituto comprensivo “Bovio-Cavour”, le prove dell’opera lirica sotto la direzione del compositore Aldo Brizzi e della regista Cornelia Geiser.

Nel corso dell’incontro, è stato presentato il cast e sono stati eseguiti in anteprima alcuni minuti dell’opera, che sarà rappresentata in prima mondiale venerdì 17 settembre, con replica il giorno successivo, al Teatro Alessandrino di Via Verdi 12.