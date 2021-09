Adesso la grey member, dalle 16.30 abbonamenti

ALESSANDRIA - Sono già aperti, eccezionalmente, i botteghini allo stadio Moccagatta. Fino alle 16.30, però, solo per sottoscrivere o rinnovare la 'grey member', su cui sarà caricato anche l'abbonamento per la stagione 2021 - 2022, valido per 19 gare.

Una decisione presa per soddisfare le molte richieste ricevute ed evitare code. Per chi vuole esercitare la prelazione per sottoscrivere la tessera annuale (chi già l'aveva nel campionato 2019 - 2020) l'orario è dalle 16.30 alle 19.30. Sempre possibile abbonarsi online sul sito Vivaticket e nei punti del circuito, in città e in provincia.

Al Moccagatta. Per "una stagione Bestiale" Da venerdì alle 16.30 la prelazione per gli abbonati 2019 - 2020. Ci sarà anche la tribuna laterale scoperta

Le condizioni di favore per i vecchi abbonati scadono domani, venerdì, alle 9.30. Dalle 16.30 vendita libera, anche allo stadio, fino alle 19.30.

Con il via libera della Commissione provinciale di vigilanza, sono a disposizione anche i posti nella tribuna laterale scoperta.