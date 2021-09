Jazz Re:found: Valerio Lundini e il suo "Mansplaining spiegato a mia figlia"

CELLA MONTE - Al via ieri il primo appuntamento con Jazz Re:found che ha visto come ospite principale della serata Valerio Lundini. Il comico si è esibito per due ore circa sul Main Stage installato in centro a Cella Monte con lo spettacolo “Il mansplaining spiegato a mia figlia” che a detta sua è un titolo che «non c’entra assolutamente niente con il contenuto dello show».

Hanno fatto seguito alla sua esibizione il gruppo Lndfk sempre sul palco principale e il duo Nu Genea che ha concluso la serata quasi alle 2 di notte con un concerto sul palco nei pressi della Chiesa di San Quirico.