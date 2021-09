Grigi: doppio Palombi e Corazza, Genoa ko

ALESSANDRIA - Tris al Genoa, con doppietta di Palombi e una rete di Corazza. L'Alessandria domina il primo tempo e tiene nella ripresa: rapidità, più fluidità di manovra, la condizione che cresce e un successo che fa bene per la fiducia.

Rossoblù senza sette nazionali (fra cui l'ex Cambiaso) e quattro infortunati, nei Grigi debutta Milanese, nei due centrali di centrocampo. Ancora in panchina Palazzi.

In tribuna Paolo Arrobbio, presidente del gruppo Amag, che sarà sponsor di retromaglia dell'Alessandria

ALESSANDRIA - GENOA 3-2

Marcatori: pt 5' Corazza, 13' Palombi, 19' Palombi, 21' Criscito (rig); st 35' Destro



PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo

48' Marconi batte la punizione, Andrenacci blocca a terra

47' Grande apertura di Marconi per Kolaj, falcuato al limite da Kallon

43' Brutto fallo di Kallon su Beghetto: nessun cartellino, il genoano si scusa

39' Grande parata di Crisanto sul destro incrociato di Destro, vicinissimo al pareggio

37' Buono lo spunto di Kolaj, che si accentra, dribbling e conclusione dal limite, bloccata

35' Secondo gol del Genoa: assist di Portanova, per la girata, in area, di Destro, alle spalle di Crisanto

28' Occasione gol per i Grigi: ruba palla Kolaj a sinistra, tocco per Chiarello che apre per Pierozzi, conclusione che si stampa sulla traversa con una deviazione

27' Rischio sulla palla messa in mezzo dalla linea di fondo da Bianchi, che taglia tutta l'area

19' Cooling break

12' Beghetto sale a sinistra, cross teso, incornata secca, in area, di Marconi, palla sul fondo di un metro

9' Occasione Genoa: Destro su Kallon, conclusione forte, pallone secco sul palo e di nuovo in campo

1' Alessandria tutta cambiata, resta solo Di Gennaro al centro della difesa. Anche Ballardini inserisce otto elementi e passa alla difesa a 4

Palombi: "Duttile, a disposizione dell'attacco" Due gol, anche belli per esecuzione, 45 minuti a buoni ritmi e una certezza: "La condizione deve ancora crescere"

Primo tempo

41' Grande recupero di Casarini sulla conclusione da destra di Ghiglione

37' Ruba palla Parodi, avanza, scarica su Corazza a destra, tocco a Casarini che non trova lo spazio, per Orlando, conclusione stoppata di petto in area da Maksimovic

35' Conclusione di Badelj alta di un metro

21' Rigore per il Genoa, per intervento di Mantovani su Caicedo. Batte Criscito e trasforma

19' GOOL E sono tre: eurogol di Palombi nel sette

13' GOOOL Raddoppia l'Alessandria: show di Palombi, dribbling di sinistro e conclusione di detro, nell'angolino più lontano

8' Orlando chiude il triangolo con Corazza, conclusione parata

6' Grigi vicini al raddoppio: ruba palla Parodi, conclusione che passa vicino al palo con il portiere che sta a guardare

5' GOOOL Alessandria in vantaggio: cross di Lunetta che sale imperioso a sinistra, Corazza è libero di toccare in rete

Le formazioni

Alessandria 1° tempo (3-4-3): Pisseri; Mantovani, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Bruccini, Casarini, Lunetta; Orlando, Corazza, Palombi. All.: Longo

Alessandria 2° tempo: Crisanto; Benedetti, Di Gennaro, Celesia; Pierozzi, Milanese, Ba, Beghetto; Chiarello, Marconi, Arrighini (25'st Kolaj).

Genoa (3-5-2): Marchetti; Biraschi, Maksimovic, Criscito; Ghiglione, Toure, Badelj, Sturaro, Fares; Caicedo, Pandev All.: Ballardini

Genoa 2° tempo (4-4-1-1): Andrenacci; Masiello, Biraschi, Criscito, fares (7'st Bianchi); Sabelli, Portanova, Behrami, Melegoni; Kallon; Destro.

Arbitro: Marcenaro di Genova

Assistenti: Miele di Torino, Schirru di Nichelino

Note: Giornata calda, terreno in buone condizioni. Angoli: 4-3 per il Genoa. Recupero: pt 2', st 3'