Hsl, buona l'ultima: Fanfulla piegato 2-1

TORTONA - Ancora una vittoria per l'Hsl Derthona in quello che potrebbe essere l'ultimo test prima dell'inizio della stagione se veramente martedì prossimo dopo l'ultimo grado di giudizio per le squadre che ancora mirano a un ripescaggio last minute verranno comunicati alle 13 gironi e calendari della prossima serie D.

Dopo l'8-3 al Varzi arriva un 2-1 al Fanfulla, che pure milita nel Campionato Nazionale Dilettanti e allenato da una vecchia conoscenza del calcio locale come Omar Nordi. Succede tutto nel primo tempo: al 23' si infortuna Procopio che ricade pesantemente sulla spalla sinistra dopo uno scontro con Tourè e Zichella è costretto già alla sostituzione con Colantonio. La mossa, però, inaspettatamente paga solo cinque minuti dopo: Saccà ruba palla anticipando un avversario sulla destra, crossa in mezzo dove trova la sponda di Spoto proprio per il neo entrato Colantonio che deve solo appoggiare in rete il vantaggio.

Al 39' però arriva il pari degli ospiti: azione manovrata del Fanfulla conclusa da un tiro violento di Cominetti che si impenna, arriva a Laribi tutto solo sulla fascia sinistra,che con un diagonale rasoterra sul secondo palo fa 1-1. In pieno recupero del primo tempo, allungato anche da un cooling break richiesto dalle due squadre a metà parziale, l'Hsl Derthona torna in vantaggio: un lancio lungo dalla difesa sulla fascia destra pesca ancora Saccà - probabilmente il migliore in campo - che con uno scatto riesce ad arrivare sul pallone in tempo per mettere in mezzo un cioccolatino che Otelé spinge in rete.

Nella ripresa tutti e due gli allenatori iniziano con molti cambi e proseguono con la girandola delle sostituzioni anche durante il gioco: si fa vedere con un paio di buone iniziative Cherif Diallo - autore di un poker al Varzi - ma il punteggio non si muove più e al triplice fischio i tifosi sugli spalti possono festeggiare in attesa delle partite che conteranno sul serio.