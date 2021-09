NOVI LIGURE - La valenzana (ed ex ginnasta della Forza e Virtù) Carlotta Necchi ha trionfato nella selezione regionale di Piemonte e Valle d’Aosta e ha ottenuto il pass per la semifinale di Miss Italia nella sfilata che si è svolta ieri sera a Novi Ligure. Nell'occasione, c'è stata anche la proclamazione di Miss Novi, con fascia assegnata a Mimi Zeta, trentenne nata in Libia, novese di adozione e adesso residente ad Alessandria.

Tra i protagonisti dell'evento pure Robert Garth e Giovanni Lasagna di Novi, in arte Vanja, che è arrivato in sella a un cavallo bianco e si è catapultato sul palco per interpretare il ruolo di Lady Oscar e salvare la Regina Maria Antonietta...