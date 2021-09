Palombi: "Duttile, a disposizione dell'attacco"

ALESSANDRIA - Due gol in sei minuti, anche belli per esecuzione: meglio di così non poteva certo presentarsi Simone Palombi, che nel primo tempo dà il colpo del ko a un Genoa per 45 minuti svogliato, quasi infastidito, come se le testa fosse alle vicende societarie legate alla cessione delle quote.

Problemi che ai Grigi proprio non interessano: devono crescere perché fra sette giorni esatti sarà debutto vero in B, con il Brescia. Anche lui, Palombi, vuole progredire ancora, "soddisfatto per la prestazione, per i due gol, ma devo ancora migliorare la condizione. Sto lavorando molto, con i preparatori. Mi sono inserito bene, sono qui da 15 giorni e mi sento integrato in un gruppo che ho sentito, fin da subito, molto unito. A che punto sono con la condizione fisica? Mi sento bene, con margini di crescita per arrivare, presto, al 100 per cento".

Nel tridente offensivo, sia contro il Pisa, Longo ha sempre schierato Palombi a sinistra. "Mi considero un giocatore duttile in avanti: posso giocare a sinistra, dove l'allenatore mi sta utilizzando, ma anche a destra, e posso essere anche la punta centrale. Cerco sempre di essere utile alla squadra: a sinistra, lo ribadisco, mi trovo bene, felice per le due reti, anche per i compagni che mi hanno dato i palloni giusti e io li ho sfruttati. Il risultato fa bene a tutti, per affrontare la settimana che ci porterà al debutto vero al Moccagatta".

Alessandria, valori morali e di carattere

Per uno che la B l'ha frequentata, cosa serve a una matricola per rompere il ghiaccio e poi consolidarsi? "Quello che stiamo facendo noi: lavorare moltissimo, Longo chiede davvero tanto in ogni allenamento, dobbiamo alzare l'intensità. Sempre, senza farci condizionare dal pensiero che sabato prossimo arriverà una squadra a punteggio pieno, candidata alla promozione. Loro hanno qualità, ma anche noi dobbiamo esprimere i nostri valori, morali e caratteriali, oltre che tecnici".

Palombi promuove anche il nuovo manto erboso del 'Moccagatta'. "Eccellente. Non vediamo l'ora di viverlo insieme ai nostri tifosi. Sabato prossimo sarà una giornata particolare: aver battuto il Genoa ci deve aiutare ad alzare ancora l'asticella del lavoro, ma con Longo questa è la quotidianità. Importante"