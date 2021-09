Incidente mortale a Gamalero, perde la vita un motociclista

GAMALERO - ORE 20.30 - Saranno gli accertamenti dei carabinieri di Acqui e Sezzadio a dover chiarire la dinamica dell'incidente costato la vita a un motociclista di 74 anni. La vittima si chiamava Giorgio Merlo, abitava a Castelletto Sopra Ticino (Novara): guidava una Honda quando si è scontrato con la Golf alla cui guida si trovava Loredana Darone, 59 anni, Valenza. Sull'auto viaggiava anche Valter Zemide, 84 anni, anche lui di Valenza.

Giorgio Merlo è morto per le lesioni riportate nello scontro, a nulla è valso l'intervento dei medici del 118. Zemide è stato trasportato all'ospedale in codice giallo, mentre la 59enne non ha riportato ferite.

La salma del 74enne è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini sono in corso.

ORE 18.55 - Tragedia della strada a Gamalero questo pomeriggio. Alle 16.20 circa impatto mortale tra un auto e una moto sulla provinciale Acqui - Alessandria. Il motociclista è deceduto. Ferito uno degli occupanti dell'automobile, ricoverato in codice giallo.

La strada provinciale è rimasta bloccata per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

Seguono aggiornamenti