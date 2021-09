Passione Bertram: già 400 abbonamenti

TORTONA - Il Derthona ha chiamato e i suoi tifosi hanno risposto presente. Nella prima settimana della campagna abbonamenti “Tutta un’Altra storia” della Bertram , sfiorata la quota 400 abbonamenti.

Un risultato molto incoraggiante che conferma l’attesa e l’entusiasmo in vista della prima stagione in Serie A dei Leoni. C’era curiosità per capire la risposta dei tifosi difronte alla prospettiva di spostarsi a Casale Monferrato per le gare di campionato e per l’incertezza legata alla situazione Covid. Ma la risposta è stata molto chiara: la Bertram, che domani debutta in SuperCoppa a Trieste, avrà il suo pubblico a sostenerla.

Picchi: "Felici dell'andamento"

ʺSiamo molto contenti dell’andamento di questa prima settimana della campagna abbonamenti – le parole del Presidente Marco Picchi – segnata dal grande affetto e dalla passione dei nostri tifosi, che hanno deciso di intraprendere questa avventura insieme a noi. La speranza è di vedere, nel prossimo periodo, le tribune sempre più piene grazie al Green Pass, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid-19 vigentiʺ.

Domani la campagna riprende con ancora circa 200 abbonamenti disponibili in vari settori. La vendita al palazzetto nei consueti orari di ufficio (lunedì- venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19), mentre rimane sempre attiva – fino a esaurimento posti – la vendita online sul sito di Vivaticket (ABBONAMENTO DERTHONA 2021/22)

(Qui la tabella dei prezzi)